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У нас недоброе утро. Наталка Денисенко показала последствия взрыва газа в Киеве

14 ноября 2022, 15:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
У нас недоброе утро. Наталка Денисенко показала последствия взрыва газа в Киеве
Источник: Наталка Денисенко

Утром 14 ноября в Киеве произошел взрыв бытового газа в многоэтажке на Виноградаре. Актриса Наталка Денисенко сообщила, что проживает в этом комплексе.

Звезда сериала Крепостная показал последствия взрыва, отметив, что утро у нее не доброе.

— У нас в комплексе произошла трагедия. Вероятно взорвался газовый баллон. Когда выключили свет, это произошло. Просто ужас. Говорят, все живы, работали спасатели. Мы тут все в шоке, — отметила Денисенко.

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Актриса показала окно квартиры, в которой произошла трагедия, а также поделилась выводом, который сделала.

— Отвела сыночка в садик и подумала о том, как важно быть уверенным в безопасности своих детей, когда оставляешь их на учебе, — добавила Наталка.

Детальнее о взрыве в многоэтажке Киева 14 ноября — читайте на Фактах ICTV.

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