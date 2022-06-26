В Москве прошло прощание с российским певцом Юрием Шатуновым. Все желающие увидеть последний раз солиста группы Ласковый май могли это сделать 26 июня на Троекуровском кладбище.

По словам местных СМИ, сотни поклонников выстраивались в очереди с часу ночи, и во время прощания пели его песни. В зал прощания фанаты принесли сотни белых роз в память об одной из самых знаменитых песен Шатунова. Кроме того, поклонники умудрились делать селфи возле покойника.

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Бывший концертный директор музыканта Аркадий Кудряшов рассказал, когда и в каком формате пройдут похороны Юрия Шатунова.

— Похороны музыканта запланированы на вторник 28 июня на Троекуровском кладбище. Церемония будет закрытой, никого пускать не будут, — заявил Аркадий.

Известно, что родственники Шатунова будут с ним прощаться уже в понедельник, хотя на церемонии 26 июня заметили его 16-летнего сына. Также на церемонии был и основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов.

Известно, что тело Шатунова кремируют, а прах частично отправят в Германию, где он и проживал последние годы. Впрочем, для него место на Троекуровском кладбище Кудряшов приобрел за 3,7 млн рублей.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Известно, что у него были проблемы с сердцем. Попрощался с жизнью музыкант в карете скорой помощи в следствии обширного инфаркта. В каком городе умер Шатунов — неизвестно, однако 19 июня у него был концерт в Люберцах (Россия).

У артиста осталась супруга Светлана, с которой он был в браке с 2007 года, а также двое детей.