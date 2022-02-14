Компания Amazon представила на Супербоуле-2022 трейлер нового сериала Властелин колец: Кольца власти.

Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — действия будут происходить за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса к Одинокой горе из оригинальной трилогии.

Известно, что в сериале будет огромное количество сюжетных линий и более 20 основных персонажей, чью историю детально раскроют. Причем герои будут как из оригинальной трилогии, так и новые персонажи, которых создали специально для сериала.

Известно, что на шоу потратили рекордную сумму для телевизионного сериала — бюджет первого сезона оценивается как минимум в $465 млн. Над проектом начали работать еще в 2017 году, и с 2019-го съемки первого сезона шли параллельно с производством второго.

Премьера состоится 2 сентября на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

В январе 2022 года Amazon уже показывала короткий тизер сериала. Проект от Amazon также порадует фанатов Средиземья огромным количеством известных актеров — Морвед Кларк, Роберт Арамайо и Джозеф Моул. Сейчас известно о как минимум пяти сезонах — первый вместит в себя всего 8 серий. Они будут выходить по одной в неделю.