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В сети опубликовали первый трейлер сериала Властелин колец: Кольца власти

14 февраля 2022, 08:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Володар перснів

Компания Amazon представила на Супербоуле-2022 трейлер нового сериала Властелин колец: Кольца власти.

Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — действия будут происходить за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса к Одинокой горе из оригинальной трилогии.

Известно, что в сериале будет огромное количество сюжетных линий и более 20 основных персонажей, чью историю детально раскроют. Причем герои будут как из оригинальной трилогии, так и новые персонажи, которых создали специально для сериала.

Известно, что на шоу потратили рекордную сумму для телевизионного сериала — бюджет первого сезона оценивается как минимум в $465 млн. Над проектом начали работать еще в 2017 году, и с 2019-го съемки первого сезона шли параллельно с производством второго.

Премьера состоится 2 сентября на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

В январе 2022 года Amazon уже показывала короткий тизер сериала. Проект от Amazon также порадует фанатов Средиземья огромным количеством известных актеров — Морвед Кларк, Роберт Арамайо и Джозеф Моул. Сейчас известно о как минимум пяти сезонах — первый вместит в себя всего 8 серий. Они будут выходить по одной в неделю.

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Теги
Amazon , Властелин колец , зарубіжні серіали
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