Телеведущий Алексей Суханов рассказал, что сделал со своими российскими паспортами.

Журналист признался, сначала хотел спалить документы, но не сделал этого.

— У меня два российских паспорта. Я их завернул в бумагу и отложил. Почему? Потому что квартира в Юрмале у меня оформлена на один их них. Пока я не смогу переоформить ее, это меня сдерживает от того, чтобы их не выкинуть или не написать — Путин х***о, — рассказал Алексей.

Сам Суханов родом из России. Работал там до 2014 года. Говорит, со всеми родственниками там оборвал связь с начала полномасштабной войны в Украине.

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— Где-то на вторую неделю был звонок, не буду конкретизировать, кто это был из-за тамошней ситуации. Но близкие родственники. Был вопрос: Как вы, что вы там, как дела? Я говорю, что вот, рашисты бомбят, мы в бомбоубежище сейчас, на станции метро. В ответ —Ну все, па-па, — поделился Алексей.

Говорит, не жалеет ни о чем, поскольку есть люди, которым эта война принесла куда больше горя.

— Я всегда вспоминаю людей, которые до сих пор вынуждены жить под бомбежками. Что они переживают, как они живут? Как должны жить люди, которые потеряли детей, любимых, родителей, — сказал ведущий.

Фото: Алексей Суханов