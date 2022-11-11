В третьем выпуске Холостяка 12 Алекс Топольский попрощался с Людмилой. Холостяк признал, что она очень интересная девушка и общение было очень приятным. Однако Топольскому не понравилась позиция Люды относительно воспитания детей.
Во время индивидуального общения на стадионе Людмила сказала, что бить детей иногда допустимо, поскольку это “закаляет характер”.
— Мне все понравилось в разговоре с тобой, кроме одного – твой взгляд на воспитание детей. Такой подход неприемлем для меня. Прости, у меня нет для тебя сегодня розы, — сказал он Люде.
Для Люды такое решение Алекса Топольского стало полной неожиданностью, девушка была уверена, что сегодня проект покинет кто-то другой.
— Желаю тебе найти искреннюю и взаимную любовь. Чтобы это было не наигранно и без корысти. Спасибо тебе за эмоции, которые ты мне подарил за такой краткий срок, — сказала девушка Холостяку на прощание.
Стоит отметить, что путь Люды на проекте был коротким – во время первой вечеринки Холостяк отпустил ее домой на свадьбу брата. Люда присоединилась к остальным участницам на прошлой церемонии, чем удивила соперниц.