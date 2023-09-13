Актриса Наталка Денисенко рассказала, насколько сильно упал ее гонорар во время полномасштабной войны. Также она призналась, сколько может зарабатывать за рекламу в Instagram.

По словам актрисы, после 24 февраля 2022 года у нее не было работы полгода. Говорит, это относительно мало по сравнению с другими коллегами. Сейчас все более-менее наладилось, но семью содержит не одна она, поскольку у мужа Андрея Фединчика также есть зарплата — он служит в рядах ВСУ.

— У мужа Андрея тоже есть зарплата. Есть деньги, которые мы собирали на дом. Хотели купить. Все эти деньги есть у нас на жизнь. Да, сейчас я зарабатываю больше. Полгода жила на сбережения, — рассказала Наталка.

Добавляет, в начале войны у нее была сильная депрессия, она задавалась вопросами: что я делала вообще в жизни, снималась в каких-то сериалах, что делала для страны?

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На данный момент Денисенко снялась уже в трех проектах, однако признается, бюджеты сильно упали.

— Я уже не могу отложить деньги. Думаю, что мастодонты скидают цену. Я соглашаюсь на меньший гонорар. Потому что я хочу работать… Гонорар уменьшился где-то на 30-40%. Если считать по курсу, то в 2-3 раза, — поделилась Наталка.

Говорит, раньше они могли отложить на квартиру, машину, сейчас речи об этом не идет, но на жизнь хватает.