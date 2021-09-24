Во Львове установили арт-скульптуру Звуки города

Во Львове на территории креативного пространства !FESTrepublic (улица Старознесенская) открыли скульптуру Звуки города. Этот проект — синтез искусства и технологий, в основе которого лежит преобразование звука в форму.

Об этом сообщила Львовская ОГА. Автором идеи проекта стала продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко.

Скульптура Львова выполнена в различных оттенках — от кораллового до глубоко пурпурного. По мнению авторов проекта, различные оттенки подчеркнули разнообразие Львова. Он благородно-строгий и одновременно нежный и современный.

Львовская скульптура стала визуализацией микса звуков джаза, заваривания кофе, дребезжания автомобиля на брусчатке и эхо колокола Ратуши.

— Наша идея заключалась в том, чтобы собрать звуки Львова, собрать его вместе с горожанами, которые здесь родились, любят этот город, как никто знают, как этот город звучит. Затем все эти звуки мы с нашей командой с помощью современных технологий 3D и звукового дизайна сформировали в фигуру, макет которой превратился в такую ​​скульптуру, — рассказала Алена Тимошенко.

Поиск форм и процесс их создания можно будет увидеть в серии документальных фильмов. Героями фильма о Львове стали художница Ксения Дацюк, исполнительный директор IТ-кластера Степан Веселовский, ресторатор Андрей Худо, галерист Павел Гудимов, артистка Руслана.

— Этот проект — хорошая возможность посмотреть на наш город и почувствовать его по-новому не только из книг или гуляя по его улицам, но и через звук. Проект демонстрирует, что Львов — это современный город, вместе с этим город, который сохраняет многовековые наслоения нашей культуры и традиций, — отметил первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик.

Проект Звуки города инициировали к 30-й годовщине Независимости Украины. Уникальные скульптуры разработали для Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыма. Все они разные, а над проектом работали более ста человек.

Во время работы над скульптурами известные горожане делились собственными ощущениями, впечатлениями и важными моментами из своей жизни, которые легли в основу аудиовизуализации. Ранее скульптуры Звуки города по инициативе Алены Тимошенко открыли уже в Днепре и Харькове.

Фото: Львовская ОГА