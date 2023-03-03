В Киеве в пятницу, 3 февраля, проходит благотворительный акустический концерт Святослава Вакарчука.

В программе концерта не только песни Океана Эльзы, но и народные и несколько мировых каверов. Уже прозвучали Місто Марії и Эверест.

Город Марии исполнялся впервые для 95 бригады. И сегодня боец из этого подразделения тоже здесь.

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Средства с концерта пойдут на закупку дронов для нескольких бригад.

На концерт также приглашен Герой Украины, 23-летний защитник Мариуполя Лев Пашко.

С начала полномасштабного вторжения Вакарчук совершил уже 179 больших и маленьких выступлений на фронте. Перед концертом Святослав Вакарчук рассказал, сколько удалось собрать денег на благотворительных концертах.

– У нас есть все данные, мы постепенно их собираем – это сотни миллионов гривен, но понятно, что финансовые возможности людей не только в Украине, но и в Европе – ограничены. А крупные компании могут себе позволить большое пожертвование. Но самое важное – это же не деньги, а то, что приходят тысячи людей, не только украинцев, и они поддерживают этим Украину, – говорит певец.

Накануне стало известно, что лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на благотворительном концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины.

Акустическое выступление, которое исполнитель планировал еще с осени 2022 года, состоялось в конце февраля в историческом здании Canada House на Трафальгарской площади в Лондоне.