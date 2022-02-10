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В купальнике и на каблуках: Бритни Спирс намекнула, что готовит сюрприз для фанатов

10 февраля 2022, 09:17
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Брітні Спірс
Источник: Depositphotos

Американская певица Бритни Спирс продолжает удивлять своих поклонников неоднозначными танцами на камеру. На этот раз исполнительница станцевала в купальнике и на каблуках.

Артистка обнародовала в Instagram видео, на котором предстала в красном раздельном купальнике и на черных шпильках. Очевидно, что ролик снят в хореографическом классе, поскольку Бритни держится за станок и делает несколько танцевальных движений. В конце она подходит близко к камере и крутится вокруг своей оси.

— 13 секунд меня на каблуках. Это до того, как я покрасила волосы в фиолетовый… Это дразнилка того, что будет. Моя песня Get naked. Надеюсь у вас отличный день… Я просто играю, — подписала видео Спирс.

В комментариях поклонники отметили, что с нетерпением ждут, когда Бритни вновь вернется к творчеству.

  • Возрождение Бритни. Жду с нетерпением!
  • Ты выглядишь феноменально.
  • Бритни, ты в отличной форме!
  • Новая музыка? Это мечта! Бритни возвращайся!
  • Она вернулась!
  • Такое счастье знать, что ты теперь свободна!
  • Королева неизданных синглов.
  • Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше! — Пишут в комментариях Бритни Спирс.
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Ранее Бритни Спирс оголилась для фото. Артистка крупным планом показала свои ягодицы. В кадре она предстала изображенной в зеркале в одних лишь стрингах красного цвета. Исполнительница стоит спиной.

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