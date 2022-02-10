Американская певица Бритни Спирс продолжает удивлять своих поклонников неоднозначными танцами на камеру. На этот раз исполнительница станцевала в купальнике и на каблуках.

Артистка обнародовала в Instagram видео, на котором предстала в красном раздельном купальнике и на черных шпильках. Очевидно, что ролик снят в хореографическом классе, поскольку Бритни держится за станок и делает несколько танцевальных движений. В конце она подходит близко к камере и крутится вокруг своей оси.

— 13 секунд меня на каблуках. Это до того, как я покрасила волосы в фиолетовый… Это дразнилка того, что будет. Моя песня Get naked. Надеюсь у вас отличный день… Я просто играю, — подписала видео Спирс.

В комментариях поклонники отметили, что с нетерпением ждут, когда Бритни вновь вернется к творчеству.

Возрождение Бритни. Жду с нетерпением!

Ты выглядишь феноменально.

Бритни, ты в отличной форме!

Новая музыка? Это мечта! Бритни возвращайся!

Она вернулась!

Такое счастье знать, что ты теперь свободна!

Королева неизданных синглов.

Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше! — Пишут в комментариях Бритни Спирс.

Ранее Бритни Спирс оголилась для фото. Артистка крупным планом показала свои ягодицы. В кадре она предстала изображенной в зеркале в одних лишь стрингах красного цвета. Исполнительница стоит спиной.