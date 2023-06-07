Принц Гарри назвал главную причину расставания со своей бывшей — Челси Дэви. Как оказалось, в этом виновата британская пресса.

На фоне судебного дела принца с Mirror Group Newspaper Limited, герцог заявил, что их отношения “всегда были обречены” из-за “назойливых глаз таблоидов”.

— Было просто ощущение, что за тобой постоянно следят. Я считаю, что Челси было еще труднее с этим справиться, когда она жила в Англии… У каждого есть предел того, что он может вынести, — заявил 38-летний принц.

Так, Гарри обвиняет прессу даже в прослушке личного телефона, чтобы узнать больше о жизни внутри королевской семьи.

— В моих отношениях всегда было трое — я, моя партнерша и пресса, — добавил герцог.

Известно, что пара познакомилась в начале 2004 года и начала встречаться в средине 2010-го. Именно тогда Дэви решила, что королевская жизнь не подходит ей из-за пристального взгляда прессы.

Спустя время после разрыва Гарри признался, что был невероятно расстроен расставанием, но они жили со страхом за свою безопасность, что приводило к постоянному стрессу.

Впрочем, и в отношениях с Меган Маркл все может быть не так гладко у герцога. Ранее сообщалось, что у Гарри есть отдельный номер в отеле, куда он убегает от жены. Сами представители принца это отрицают.