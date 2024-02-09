Украинский певец, финалист Нацотбора на Евровидение 2024 Yaktak (Ярослав Карпук) презентовал свой первый альбом Під гітару.

Yaktak выпустил дебютный альбом

Дебютная работа артиста насчитывает восемь треков: Нижча зростом, Букети, Поруч, Листопадами, Уночі, Батькам, Стежка, Босими ногами.

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По словам Yaktak, альбом Під гітару — это творческий дневник, в котором каждый раздел отражает различные этапы жизни и эмоциональных переживаний.

— Мы очень долго готовились к выходу этого альбома. В нем весь я. В каждый трек я вкладывал свою душу, свои эмоции и воспоминания. И я надеюсь, что каждая из песен найдет своего слушателя, — прокомментировал премьеру Yaktak.

Главным треком альбома является Нижча зростом. Yaktak отметил, что песня рассказывает об особенной девушке, которая никогда не стремилась соответствовать стереотипам и всегда была сама собой, даже если это вызывало непонимание у других людей.