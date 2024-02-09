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В каждый трек вкладывал душу: Yaktak выпустил дебютный альбом Під гітару

9 февраля 2024, 13:08
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Yaktak

Украинский певец, финалист Нацотбора на Евровидение 2024 Yaktak (Ярослав Карпук) презентовал свой первый альбом Під гітару.

Yaktak выпустил дебютный альбом

Дебютная работа артиста насчитывает восемь треков: Нижча зростом, Букети, Поруч, Листопадами, Уночі, Батькам, Стежка, Босими ногами. 

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По словам Yaktak, альбом Під гітару — это творческий дневник, в котором каждый раздел отражает различные этапы жизни и эмоциональных переживаний.

— Мы очень долго готовились к выходу этого альбома. В нем весь я. В каждый трек я вкладывал свою душу, свои эмоции и воспоминания. И я надеюсь, что каждая из песен найдет своего слушателя, — прокомментировал премьеру Yaktak.

Главным треком альбома является Нижча зростом. Yaktak отметил, что песня рассказывает об особенной девушке, которая никогда не стремилась соответствовать стереотипам и всегда была сама собой, даже если это вызывало непонимание у других людей.

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