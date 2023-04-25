Певица Тина Кароль очаровала поклонников новыми нежными кадрами. На них артистка позирует укутавшись в одеяло на фоне моря.

В Instagram исполнительница обнародовала серию снимков, оставив под ними строки из своей новой песни, которая выйдет уже совсем скоро. На кадрах Тина Кароль предстала в нежном образе и с белым одеялом. Известно, что для этих фото певица не ездила в другую страну, а потому море, солнце и волны — монтаж.

— Кілометр — так, кілометр — стоп. Я заручник сил твоїх, моїх диких снів. Розум каже ні, ну коли вже стану вітром, — написала певица под фото.

Поклонники оценили образ исполнительницы, отметив, что он очень ей идет.

Волны, солнце и Тина — это класс.

Это что-то космическое.

Как круто, какие кадры!

Талантливая, умная, красивая… Женщина-мечта!

Невероятно нежная. Очаровываете взглядом, — пишут пользователи сети.

Очевидно, что новая песня певицы будет на украинском и, возможно, английском языках. Стоит отметить, ранее Тина Кароль заявила, что отказалась от своих русскоязычных хитов.

Она сказала, что на полке лежит более десяти композиций, но не все из них можно перевести, да и заниматься этим она не собирается.