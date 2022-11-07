У Энди Тейлора из Duran Duran рак четвертой стадии

У британского музыканта Энди Тейлора, наиболее известного как гитариста группы Duran Duran, диагностировали рак простаты четвертой стадии.

Из-за диагноза 61-летний музыкант не смог присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. Она проходила 5 ноября в Лос-Анджелесе. Участник коллектива — певец Саймон Ле Бон зачитал обращение Тейлора со сцены.

В послании говорилось о том, что музыкант сожалеет, что не может быть вместе со своим коллективом, который воссоединился впервые полным составом за 17 лет. Также Энди сообщил, что о раке узнал четыре года назад.

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— Я часто сомневался, что этот день наступит. Я чертовски рад, что увижу этот день… Мое нынешнее состояние не представляет непосредственной угрозы для жизни, однако лекарства нет, — говорилось в послании.

Duran Duran образовались в Бирмингеме в 1978 году и были одной из крупнейших групп 1980-х. Недавно они вновь обрели известность, выпустив свой 15-й студийный альбом Future Past в прошлом году и предприняв тур по празднованию 40-летия.

О том, что коллектив войдет в Зал славы рок-н-ролла, стало известно еще в начале мая.