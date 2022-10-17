Телеведущий Егор Гордеев сообщил, что его дом в Киеве атаковал иранский дрон-камикадзе.
В Facebook Егор обнародовал фото разрушенной жилой многоэтажки, которая расположена в Шевченковском районе столицы.
— На фото – мой дом. Терроризм – это о страхе. Преодолеть страх – преодолеть терроризм, — написал Гордеев.
Подписчики ведущего выражают ему слова сочувствия, а также спрашивают, все ли с ним в порядке.
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- Ужас! Держись!
- Держитесь, Егор. Обнимаю.
- Держись, друг! Слава Богу, ты жив. Все остальное отстроим и восстановим! Обнимаю сильно.
- Егор, береги себя. Какой же ужас. Обнимаю.
- Примите мои соболезнования! Хорошо, что остались в живых! Победа за нами!
- Егор… Знаю что победим, но цена. Держитесь. — Пишут в комментариях пользователи сети.
Утром 17 октября Россия по Киеву нанесла пять ударов дронами-камикадзе — по жилому дому и энергетическим объектам столицы.
По состоянию на 13:00 количество жертв удара дрона в дом возросло до трех. 19 человек удалось спасти. Детальнее об атаке доронов-камикадзе по столице — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Егор Гордеев