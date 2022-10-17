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В дом Егора Гордеева попал дрон-камикадзе

17 октября 2022, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В дом Егора Гордеева попал дрон-камикадзе

Телеведущий Егор Гордеев сообщил, что его дом в Киеве атаковал иранский дрон-камикадзе.

В Facebook Егор обнародовал фото разрушенной жилой многоэтажки, которая расположена в Шевченковском районе столицы.

— На фото – мой дом. Терроризм – это о страхе. Преодолеть страх – преодолеть терроризм, — написал Гордеев.

Подписчики ведущего выражают ему слова сочувствия, а также спрашивают, все ли с ним в порядке.

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  • Ужас! Держись!
  • Держитесь, Егор. Обнимаю.
  • Держись, друг! Слава Богу, ты жив. Все остальное отстроим и восстановим! Обнимаю сильно.
  • Егор, береги себя. Какой же ужас. Обнимаю.
  • Примите мои соболезнования! Хорошо, что остались в живых! Победа за нами!
  • Егор… Знаю что победим, но цена. Держитесь. — Пишут в комментариях пользователи сети.

Утром 17 октября Россия по Киеву нанесла пять ударов дронами-камикадзе — по жилому дому и энергетическим объектам столицы.

По состоянию на 13:00 количество жертв удара дрона в дом возросло до трех. 19 человек удалось спасти. Детальнее об атаке доронов-камикадзе по столице — читайте на Фактах ICTV.

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Фото: Егор Гордеев

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Війна в Україні Дрони Київ
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