Британский радиоведущий Тим Гоф умер во время утреннего прямого эфира. Мужчина работа на станции GenX Radio, и смерть наступила на 56 году жизни.

О причинах смерти не сообщается, но по предположениям местных СМИ, это случилось из-за сердечного приступа. Примечательно, что прямой эфир Тим вел из своего дома, и во время работы внезапно потерял сознание.

Представитель и радиостанции уже отреагировали на трагическую новость.

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— С тяжелым сердцем сообщаем, что наш дорогой друг и ведущий утреннего эфира Тим Гоф скончался сегодня утром, — заявили в GenX Radio.

Известно, что Гоф вырос в деревне недалеко от Бери-Сент-Эдмундс, Саффолк. Свою карьеру радиоведущего он начал в 1986 году — тогда он начал работать на станции Radio Orwell.

Напомним, что совсем недавно умер еще один человек, который радовал весь мир своим приятным голосом — в ДТП погиб актер и комик Лесли Джордан. Он умер в возрасте 67 в Голливуде, где врезался на транспорте в одно из зданий. Агент актера заявил, что он ушел на пике своей карьеры. За свою жизнь Лесли успел получить множество наград, и стать лауреатом Эмми.

Фото: Тим Гоф