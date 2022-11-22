В боях под Бахмутом погиб артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.
Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили на странице театра в Facebook.
– Вечная память погибшему! Страшное известие всколыхнуло коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье защитника, — говорится в сообщении.
Вадиму было всего 26 лет, он родом из Донецка. В 2014 году переехал с оккупированной территории в столицу.
Он окончил Киевский хореографический колледж, после чего стал артистом балета Киевского национального академического театра оперетты.
Активно участвовал в спортивной жизни театра – в 2017 году Вадима признали лучшим бомбардиром в турнире по минифутболу среди театральных команд Киева.
После полномасштабного вторжения войск РФ встал на защиту Украины. По данным СМИ, Вадим погиб 13 ноября.
Фото: Vadym Khlupianets