В боях под Бахмутом погиб артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили на странице театра в Facebook.

– Вечная память погибшему! Страшное известие всколыхнуло коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье защитника, — говорится в сообщении.

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Вадиму было всего 26 лет, он родом из Донецка. В 2014 году переехал с оккупированной территории в столицу.

Он окончил Киевский хореографический колледж, после чего стал артистом балета Киевского национального академического театра оперетты.

Активно участвовал в спортивной жизни театра – в 2017 году Вадима признали лучшим бомбардиром в турнире по минифутболу среди театральных команд Киева.

После полномасштабного вторжения войск РФ встал на защиту Украины. По данным СМИ, Вадим погиб 13 ноября.

Фото: Vadym Khlupianets