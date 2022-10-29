Эпатажная певица Maruv впервые за все время полномасштабной войны в Украине вышла на связь с поклонниками.

Исполнительница оставила краткое послание в Instagram-stories на английском языке и, очевидно, что сделала это не сама, поскольку написано оно от ее лица.

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— Привет всем. С Maruv все хорошо. Сейчас она в безопасном месте с ее семьей и ребенком. Спасибо всем тем, кто переживал за нее, — говорится в сообщении.

О войне в родной стране артистка не проронила ни слова, как и о том, что безопасное место вынуждена была искать из-за террористических атак россиян.

Насколько известно, то певица покинула Украину сразу 24 февраля. А в марте она позировала для российского глянца HELLO! Russia вместе с супругом Александром Корсуном.

Напомним, о своей беременности Maruv сообщила незадолго до начала войны — 15 февраля. Певица обнародовала снимки в латексном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся животик.