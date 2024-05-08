Украинская певица Alyona Alyona надела кольчугу весом 3 кг для выступления в полуфинале Евровидения 2024. Дизайнерка Елена Романова рассказала подробности о создании такого необычного аксессуара.

Дизайнер раскрыла подробности кольчуги Alyona Alyona

Так, на сцену Евровидения 2024 Alyona Alyona вышла в платьте-кольчуге, которое поражает своей детализацией. Такое одеяние создала дизайнер Елена Романова — она рассказала, что образ весил 3 кг.

Дизайнер также показала изготовление и то, как одеяние выглядит на манекене.

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Для создания кольчуги понадобилось около 10 тыс. стальных колец и 12 дней работы.

Елена Романова создавала аксессуары и для других украинских знаменитостей — к примеру, для Джамалы, участников группы Go_A и Тины Кароль.

Кстати, из-за необычного образа Alyona Alyona упала во время репетиции выступления. К счастью, обошлось без серьезных травм — знаменитость сломала ноготь и повредила костюм. Сама певица отметила — она наступила на кольчугу, которая растянулась со временем.

В любом случае, Alyona Alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения 2024 — их следующее выступление состоится уже 11 мая. С полным списком стран, которые прошли дальше, можно ознакомиться на Фактах ICTV.