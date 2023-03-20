Блогер Даша Квиткова трогательно обратилась к маленькому сыну Льву, отметив, что он перевернул ее жизнь с ног на голову.

В Instagram Даша показала серию нежных портретных фото с мальчишкой. Практически на всех снимках блогер держит сына на руках, нежно смотря на него.

Квиткова подчеркнула, что материнство ее сильно изменило и помогло понять, какой она может быть не самом деле.

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— Ты пришел в мою жизнь и перевернул ее с ног на голову. Ты показал мне, какой я могу быть. Другой. Сильной. Смелой. Отважной. Неподвластной. Ты показал мне, что какой бы страх передо мной ни стоял, как бы страшно мне ни было — я могу смотреть ему прямо в глаза и его преодолею. Ты показал мне, что я могу все. И меня не сломить. Ты показал мне другой мир. Счастлива быть твоей матерью, — написала блогер под фото.

Ранее Даша Квиткова рассказала о процессе развода с Никитой Добрыниным, который является отцом Льва. Блогер сказала, что сейчас они ждут суд.