2 февраля 2015 года в автокатастрофе погиб легендарный украинский музыкант, лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко (Кузьма). Он запомнился многим украинцам как светлый и добрый человек, и его потеря — трагедия для нас всех.

О нем часто вспоминают не только фанаты, но и украинские знаменитости.

Как звезды вспоминают Скрябина в соцсетях — далее в материале.

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Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин заявил, что нам всем нехватает Кузьмы.

— 8 лет без Андрея Кузьменко… Талантливый артист, музыкант, который пел и говорил, что думает, и никого не боялся – рупор правды, песни которого актуальны и сегодня. Кузьма, нам тебя не хватает… Ты вечно будешь жить в своих песнях, — заявили артисты.

Наталия Могилевская также вспомнила общие моменты со Скрябиным, опубликовав подборку снимков с артистом.

— 8 лет без тебя, друг…, — кратко прокомментировала певица.

Певица Джамала также показала общие снимки с Кузьмой — традиционно, он улыбается на фото.

— День, когда ты ушел. Но остался в сердце. В наших сердцах, — заявила артистка.

Музыканты из Антитела вспомнили, что хотел донести Кузьма с помощью творчества.

— Сегодня мы точно знаем, кто и в чем виноват на нашей земле. Помним и поем твои песни. Песни, имеющие глубину и содержание, актуальны будут и через 50 лет, не пластмассовые, а живые. Настоящие. Трудно оценить глубину и величину настоящего украинского артиста, который, к сожалению, ушел от нас так рано. Кузьма, несем твое творчество сквозь годы! — добавили артисты.

Родители Кузьмы Скрябина дали эксклюзивное интервью Фактам ICTV, где поделились воспоминаниями о легендарном артисте.