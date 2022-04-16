Украинская певица Оля Полякова эмоционально обратилась к российскому артисту Филиппу Киркорову, который поддержал арестованного СБУ Виктора Медведчука.

В видеообращении Полякова призналась, что долго ждала, пока Киркоров нарушит молчание по поводу развязанной Россией войны в Украине.

— Филипп, я так долго ждала, когда ты нарушишь молчание. Почти два месяца я думала, когда ты проявишься и с чем. И здесь ты пишешь этот текст, где поддерживаешь Медведчука. Тебе жаль кого? Преступника? Коллаборанта, предателя? Человека, который напрямую причастен ко всем ужасам, которые свалились на мою страну. Он воровал деньги, которые ему выделял его кум Путин для того, чтобы здесь формировать пятую колонну, поддерживавшую политику России. На его руках кровь тысяч украинцев и россиян. Ты поддерживаешь убийцу, – подчеркнула исполнительница.

Также Полякова вспомнила супругу Медведчука, Оксану Марченко, которая так и не поддержала украинцев и не обратилась к своему куму Путину, чтобы тот прекратил убивать и разрушать ее Родину.

– Сейчас эта лицемерная паломница в платке обращается к туркам, не к украинцам. Тебе ее жалко? А украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, пел твои песни, обожал тебя. Тебе их не жалко? Тех твоих поклонниц – молодых и старых, кого физически тысячами убивает твоя страна. Убивает и насилует женщин, детей, стирает с лица земли русскоговорящие города, где звучали твои песни. Куда ты так мечтал вернуться и где ты так боялся, что тебя забудут, – сказала Полякова.

По словам Поляковой, ей стыдно за то, что она хотела дружить с Киркоровым и всегда равнялась на него.

— Если раньше для меня ты был примером личности, настоящей звезды, стоящей над обстоятельствами, над властью, над богатством, который может быть моральным ориентиром для миллионов своих поклонников, говорящий правду, признающий ошибки. Сегодня я вижу человека, который не способен на большее, чем написать пост в поддержку предателя, вора и лжеца. А забыла, еще и миллиардера. Мне стыдно, что я равнялась на тебя. Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой. Я презираю себя за то, что я себя обманывала. Но я извлекла урок. Мы все извлекли урок, — подчеркнула Полякова.

Напомним, что Филипп Киркоров выступил в поддержку Виктора Медведчука, которого недавно поймала СБУ из-за ряда уголовных дел и госизмены.

Также он встал на защиту своей подруги Оксаны Марченко, которая, по словам Киркорова, “ведет международную деятельность против пыток и насилия”.