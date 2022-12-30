В 10 выпуске романтического реалити Холостяк 2022 проект покинула Юля (Медуза) Кучеренко.

— Мне показалось, глядя друг другу в глаза, мы смогли прочувствовать друг друга и понять, появилось доверие. Но также за это долгое время, которое мы изучали друг друга, я увидел другое в тебе. Я увидел, что ты не моя и ты не со мной. Мы разные. Это не плохо и не хорошо, просто у нас разные пути, — сказал Алекс Топольский на церемонии роз.

Алекс признал, что ему очень нравится женственность, элегантность и глубина Юли, но в какой-то момент он понял, что они разные.

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— Спасибо тебе за всю нежность и тепло, что ты подарила. За твою проницательность и загадку, которую я все время пытался разгадать. Я желаю тебе найти свое счастье, человека, которого ты полюбишь, и у вас будет свой путь вдвоем, — сказал Холостяк на прощание.