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Ты следующая: Джоан Роулинг начала получать угрозы

15 августа 2022, 10:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джоан Роулінг
Источник: Getty Images

Британской писательнице Джоан Роулинг угрожают смертью.

После нападения на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди в США, Роулинг публично поддержала его. Автор книг о Гарри Поттере написала в Twitter Сейчас мне очень плохо. Пусть с ним все будет хорошо.

На что она получила ответ — Не волнуйся. Ты следующая. 

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Джоан заявила, что угрозами уже занимается полиция.

Напомним, 12 августа напали на 75-летнего Салмана Рушди. Тогда он готовился выступить с лекцией в штате Нью-Йорк. Нападавший выбежал на сцену и ударил писателя ножом в лицо, шею, живот.

Преступника полиция задержала. Им оказался 24-летний Хади Матар.

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