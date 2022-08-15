Британской писательнице Джоан Роулинг угрожают смертью.

После нападения на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди в США, Роулинг публично поддержала его. Автор книг о Гарри Поттере написала в Twitter — Сейчас мне очень плохо. Пусть с ним все будет хорошо.

На что она получила ответ — Не волнуйся. Ты следующая.

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Джоан заявила, что угрозами уже занимается полиция.

Напомним, 12 августа напали на 75-летнего Салмана Рушди. Тогда он готовился выступить с лекцией в штате Нью-Йорк. Нападавший выбежал на сцену и ударил писателя ножом в лицо, шею, живот.

Преступника полиция задержала. Им оказался 24-летний Хади Матар.