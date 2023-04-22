Представители Украины на Евровидении 2023 группа Tvorchi презентовали ремикс на песню Heart of Steel. Видеоклип на трек создали в Украинском Доме на Крещатике.
Ради клипа Heart of Steel (Remix) монументальный зал Украинского Дома на одну ночь превратился в средоточие рейв-культуры нового времени, а Tvorchi — в проповедников, объединяющих сердца.
Артистам удалось объединить в гипнотическую хореографию более 60 танцоров, которые двигаются и пульсируют как один организм.
Видео на ремикс песни для Евровидения Tvorchi снимали до завершения комендантского часа, в чем также видят определенный символизм.
Даже в самую темную ночь, даже в комендантский час мы творим новую украинскую культуру в самом сердце столицы, и ничто нас не может остановить.
Новое видео Tvorchi посвятили всем людям со стальными сердцами, которые бок о бок продолжают борьбу.
Уже 13 мая группа Tvorchi выступит в финале Евровидения 2023 в Ливерпуле. Букмекеры высоко оценивают выступление украинцев — группа Tvorchi в тройке претендентов на победу.