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Tvorchi устроили рейв на Крещатике под ремикс трека на Евровидение

22 апреля 2023, 09:59
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Tvorchi
Источник: Tvorchi

Представители Украины на Евровидении 2023 группа Tvorchi презентовали ремикс на песню Heart of Steel. Видеоклип на трек создали в Украинском Доме на Крещатике.

Ради клипа Heart of Steel (Remix) монументальный зал Украинского Дома на одну ночь превратился в средоточие рейв-культуры нового времени, а Tvorchi — в проповедников, объединяющих сердца.

Артистам удалось объединить в гипнотическую хореографию более 60 танцоров, которые двигаются и пульсируют как один организм.

Видео на ремикс песни для Евровидения Tvorchi снимали до завершения комендантского часа, в чем также видят определенный символизм.

Даже в самую темную ночь, даже в комендантский час мы творим новую украинскую культуру в самом сердце столицы, и ничто нас не может остановить.

Новое видео Tvorchi посвятили всем людям со стальными сердцами, которые бок о бок продолжают борьбу.

Уже 13 мая группа Tvorchi выступит в финале Евровидения 2023 в Ливерпуле. Букмекеры высоко оценивают выступление украинцев — группа Tvorchi в тройке претендентов на победу.

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