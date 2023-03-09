Tvorchi обновили песню Heart of Steel и нарвались на критику: обвинили в плагиате

Победители Нацотбора Евровидения 2023 Tvorchi изменили песню Heart of Steel, с которой поедут на конкурс в Ливерпуль. Так, в треке теперь есть украинские строчки, а концовку слегка изменили. Впрочем, артистов обвинили в плагиате.

Музыканты показали обложку для песни — на ней изображено стальное сердце, которые расположено вокруг разбитых камней.

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Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій, — поется в обновленной песне.

Фанаты уже отреагировали на новое звучание всеми известного трека:

Концовка со скрипкой просто разрыв.

Это звучит круто! Украинский куплет в самое сердце.

Невероятно. Ребята, готовьте место на полке для кубка Евровидения.

Правда, не все оценили творчество — Tvorchi обвинили в плагиате из-за обложки со стальным сердцем.

TVORCHI René Miller

????

grey heart as single cover pic.twitter.com/Yo6HpTCyDx — Lou ???????? (@Louisa_ESC) March 8, 2023

Очень похожую работу создал для сингла немецкий музыкант Рене Миллера — на нем изображено каменное сердце, которое даже по форме очень схоже с работой украинских музыкантов.

В начале марта Tvorchi представили новый трек Hidden Code, посвятив его украинским кибервойскам. Песня станет саундтреком фильма Первый код, снятый об украинских IT-специалистах.