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Tvorchi обновили песню Heart of Steel и нарвались на критику: обвинили в плагиате

9 марта 2023, 08:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tvorchi

Победители Нацотбора Евровидения 2023 Tvorchi изменили песню Heart of Steel, с которой поедут на конкурс в Ливерпуль. Так, в треке теперь есть украинские строчки, а концовку слегка изменили. Впрочем, артистов обвинили в плагиате.

Музыканты показали обложку для песни — на ней изображено стальное сердце, которые расположено вокруг разбитых камней.

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Світ палає, а ти дій, — поется в обновленной песне.

Фанаты уже отреагировали на новое звучание всеми известного трека:

  • Концовка со скрипкой просто разрыв.
  • Это звучит круто! Украинский куплет в самое сердце.
  • Невероятно. Ребята, готовьте место на полке для кубка Евровидения.

Правда, не все оценили творчество — Tvorchi обвинили в плагиате из-за обложки со стальным сердцем.

Очень похожую работу создал для сингла немецкий музыкант Рене Миллера — на нем изображено каменное сердце, которое даже по форме очень схоже с работой украинских музыкантов.

В начале марта Tvorchi представили новый трек Hidden Code, посвятив его украинским кибервойскам. Песня станет саундтреком фильма Первый код, снятый об украинских IT-специалистах.

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