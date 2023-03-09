Tvorchi обновили песню Heart of Steel и нарвались на критику: обвинили в плагиате

Победители Нацотбора Евровидения 2023 Tvorchi изменили песню Heart of Steel, с которой поедут на конкурс в Ливерпуль. Так, в треке теперь есть украинские строчки, а концовку слегка изменили. Впрочем, артистов обвинили в плагиате.
Музыканты показали обложку для песни — на ней изображено стальное сердце, которые расположено вокруг разбитых камней.
Незважаючи на біль
Я продовжую свій бій
Світ палає, а ти дій, — поется в обновленной песне.
Фанаты уже отреагировали на новое звучание всеми известного трека:
- Концовка со скрипкой просто разрыв.
- Это звучит круто! Украинский куплет в самое сердце.
- Невероятно. Ребята, готовьте место на полке для кубка Евровидения.
Правда, не все оценили творчество — Tvorchi обвинили в плагиате из-за обложки со стальным сердцем.
TVORCHI René Miller
????
grey heart as single cover pic.twitter.com/Yo6HpTCyDx
— Lou ???????? (@Louisa_ESC) March 8, 2023
Очень похожую работу создал для сингла немецкий музыкант Рене Миллера — на нем изображено каменное сердце, которое даже по форме очень схоже с работой украинских музыкантов.
В начале марта Tvorchi представили новый трек Hidden Code, посвятив его украинским кибервойскам. Песня станет саундтреком фильма Первый код, снятый об украинских IT-специалистах.