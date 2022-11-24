Украинская актриса Ольга Сумская показала, как готовит суп в подъезде. Так, процессом готовки звезда поделилась после ракетных обстрелов по Украине 23 ноября, из-за которых миллионы домов остались без электричества, отопления и водоснабжения.

Необычным способом приготовить суп актриса поделилась в Instagram.

Так, ролик показал, как Сумская в толстовке и жилетке на полу подъезда готовит суп с фрикадельками и шпинатом, используя туристическую горелку и баллон для нее. Ольга уверена, что такого баллона хватит на несколько дней в условиях отключения электроэнергии.

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Очевидно, что в своей квартире артистка не рискует разводить открытый огонь, тем более с помощью газа.

Ольга напомнила о важности создания запасов всем необходимым на случай зимы, и также попросила у своих фанатов дельных советов на этот счет, поскольку паниковать не хочет.

— После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит все же запастись самым необходимым. Скажем, такие баллончики с газом, чтобы приготовить суп, которого хватит на пару дне. Мы пока без света и без воды, — добавила звезда.

Напомним, что раньше Ольга Сумская показала изобретательность своих соседей — в лифте ее подъезда сделали коробку со всем необходимым на случай отключения электроэнергии в доме. Чтобы провести время относительно комфортно, в ящике можно найти воду, влажные салфетки, печенья, и даже памперсы.