Украинская певица Тина Кароль удалила скандальный клип Honey & Мед из-за россиян и получила неожиданный комплимент. Об этом заявила сама звезда в Instagram, где также прокомментировала свое решение касательно ролика.

— Никогда не было легких путей в моей судьбе. Закаленная девочка держит удар, как здоровый дядька. Такое услышала о себе в эти дни. Комплимент не самый лучший, но спасибо, — заявила Кароль.

К подписи артистки опубликовала короткое видео, где позирует перед камерой и поет новую песню Honey & Мед, клип которой пришлось удалить.

Фанаты Кароль прокомментировали необычный комплимент в сторону Кароль:

Такое волевое решение, еще раз всем доказало, что ты мощная, смелая, железная, решительная.

Тяжелая судьба, как для хрупкой женщины.

Очень надеемся и ждем нового творчества.

Сильная, свободная и независимая! Маленькая девочка с невероятной стойкостью! Чувственная авторская песня которая покоряет кучу сердец!

Напомним, что скандал вокруг клипа Honey & Мед Кароль возник после релиза — тогда стало известно, что к его созданию приложили руки россияне. Артистка удалила видеоролик, и заявила, что репутация для нее – все.