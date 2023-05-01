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Персоны

Держит удар, как здоровый дядька: Кароль об удалении клипа и странном комплименте

1 мая 2023, 08:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кароль

Украинская певица Тина Кароль удалила скандальный клип Honey & Мед из-за россиян и получила неожиданный комплимент. Об этом заявила сама звезда в Instagram, где также прокомментировала свое решение касательно ролика.

— Никогда не было легких путей в моей судьбе. Закаленная девочка держит удар, как здоровый дядька. Такое услышала о себе в эти дни. Комплимент не самый лучший, но спасибо, — заявила Кароль.

К подписи артистки опубликовала короткое видео, где позирует перед камерой и поет новую песню Honey & Мед, клип которой пришлось удалить.

Фанаты Кароль прокомментировали необычный комплимент в сторону Кароль:

  • Такое волевое решение, еще раз всем доказало, что ты мощная, смелая, железная, решительная.
  • Тяжелая судьба, как для хрупкой женщины.
  • Очень надеемся и ждем нового творчества.
  • Сильная, свободная и независимая! Маленькая девочка с невероятной стойкостью! Чувственная авторская песня которая покоряет кучу сердец!

Напомним, что скандал вокруг клипа Honey & Мед Кароль возник после релиза — тогда стало известно, что к его созданию приложили руки россияне. Артистка удалила видеоролик, и заявила, что репутация для нее – все. 

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