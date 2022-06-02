Сегодня, 2 июня, исполнилось 69 лет со дня коронации Елизаветы II. Она стала первым британским монархом, который отмечает платиновый юбилей правления.

На престол королева взошла 70 лет назад после смерти отца, Георга VI, в 1952 году, а сама коронация состоялась немного позже.

Церемония коронации Елизаветы проходила в Вестминстерском аббатстве. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировали на телевидении. В прямом эфире ее просмотрело 27 млн ​​человек, а всего событие освещали более 2 тыс. журналистов из почти 100 стран.

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Маршрут шествия по Лондону проложили таким образом, чтобы новую королеву смогли увидеть как можно больше людей. Расстояние в 7,2 км около 30 тыс. участников процессии преодолели за два часа.

Утром Елизавета II и герцог Эдинбургский приехали из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство на Золотой парадной карете, запряженной восьмеркой серых лошадей.

Торжественную службу в аббатстве, которая длилась почти 3 часа, проводил архиепископ Кентерберийский, духовный глава Англиканской церкви.

Тогда Елизавета произнесла слова священной клятвы и была коронована согласно древней традиции, став 39-м монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве.

На голове Елизаветы – корона Святого Эдуарда, изготовленная в 1661 году. Она сделана из чистого золота и весит более двух килограммов.

Платье для коронации Елизаветы создал придворный модельер Норман Гартнелл. Он работал над нарядом полгода. Платье из белого атласа было украшено вышитыми вручную цветами и растениями – национальными эмблемами Соединенного Королевства и стран Содружества.

По словам королевы, наряд был очень неудобным, а “в какой-то момент она просто не могла двигаться”.

После праздничной церемонии королева вместе с мужем и почти 16 тыс. других участников проехала по улицам Лондона и прибыла в Букингемский дворец. Впоследствии с балкона она приветствовала собравшихся внизу людей.

Там она уже появилась в короне Британской империи, которая была легче. Завершился этот день салютом над Темзой.