Создать джунгли у себя дома довольно просто, если подобрать красивые, экзотические на вид комнатные цветы. Одним из таких вариантов является домашняя пальма. Как правильно ухаживать за Хамедореей, когда пересаживать, чем подкармливать вазон и как поливать — расспросили нашего постоянного эксперта по защите растений Алексея Колесника.

Главные вопросы, которые возникают в уходе за Хамедореей:

Как ухаживать за пальмой в домашних условиях?

Как часто поливать?

Чем и когда подкармливать?

Когда пересаживать?

Почему не растет пальма Хамедорея?

Ответы на все эти вопросы мы и рассмотрим далее.

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Как, когда пересаживать Хамедорею и нужно ли это делать

Первый раз Хамедорею необходимо пересаживать через 12 месяцев. Более взрослым вазонам хватит и одного раза в 2-4 года.

— Молодые Хамедореи нуждаются в пересадке ежегодно, а более взрослые раз в 2-4 года, в зависимости от того, насколько плотно корни заполнили горшок, — объясняет эксперт по защите растений.

Старые пальмы, которые растут в огромных кадках, вообще не пересаживают. У них ежегодно удаляют верхний слой почвы (до корней) и засыпают свежей землей.

Чтобы ответить на вопрос, нужно ли пересаживать Хамедорею, посмотрите на корни — насколько плотно они заполнили горшок. Когда емкость становится тесной, нужно пересаживать растение в большую по размерам, перевалить туда растение с землей и досыпать почвы.

Хамедорею необходимо пересаживать осторожно, не повреждая земляной ком и корневую систему. Капитальную пересадку (с полной заменой грунта) нужно проводить в исключительных случаях — если необходимо удалить гнилые корни или если в земле завелись вредители.

Как выбрать горшок и почву для пересадки Хамедореи

Перед пересадкой Хамедореи нужно выбрать правильный горшок и почву.

Горшок

Для пересадки эксперт по растениям советует выбирать горшок, который больше на 2-4 см в диаметре, чем предыдущий. Кроме того, он должен содержать отверстия для дренажа.

Почва

Используйте специальный грунт для пальм или смешайте универсальный субстрат с перлитом.

Состав земли может быть примерно таким: дерновая земля (2 части), перегной (2 части), торф (2 части), перлит (2 части). Перегной и дерновую землю лучше стерилизовать.

Пересаживать пальму стоит весной. Идеальное для этого время — март-апрель.

Как и чем поливать Хамедорею и сколько ей нужно влаги

Хамедорея очень любит влажный воздух, поэтому чаще опрыскивайте ее. Исключение — зимний период, особенно если в комнате прохладно. В холодное время года опрыскивание пальме нужно, если в вашем доме слишком сухо.

Для распыления берите чистую отстоянную теплую воду. Летом можно собирать дождевую. Ее применяют и для полива, и для опрыскивания.

Также можно рядом с вазоном поставить емкости с водой, которая будет постоянно испаряться. А если пальма в доме не одна, а несколько, то лучше сразу приобрести увлажнитель воздуха.

Несмотря на то, что Хамедорея любит влажность и нуждается в регулярном поливе, нельзя допускать застоя воды в горшке, поскольку пальма может погибнуть. То есть полив должен быть не очень обильным.

Признаками того, что вы залили растение являются:

неприятный затхлый запах;

потемневшие стебли (особенно у основания);

пожелтевшие листья.

Чтобы проверить, нужно ли полить Хамедорею, просто обратите внимание на верхний слой почвы. Если он подсох — значит пальме нужна вода.

Освещение для Хамедореи: где ее лучше ставить в квартире

Оптимальные условия для этого растения — рассеянный свет и полутень. При выращивании в помещении Хамедорея лучше всего себя чувствует рядом с окнами на солнечной стороне. Если поместить растение в затененном месте, оно будет расти медленно.

— Хамедорея любит яркий рассеянный свет. Важно избегать резкого изменения расположения этого растения, поскольку это стресс для него, — уверяет эксперт по защите растений.

Так как пальма довольно большая по размерам, найдите для нее угол напротив южного или восточного окна. Так, чтобы лучи солнца достигали растения, но не обжигали листья. И не забывайте вращать вазон вокруг его оси, чтобы пальма росла равномерно.

Как, когда и чем подкармливать Хамедорею

Для Хамедореи подойдет обычное универсальное удобрение для комнатных растений, но можно использовать и специальное для пальм. Пригодятся минеральные удобрения в гранулах или растворах. Не стоит злоупотреблять народными средствами.

— Больше всего она нуждается в подкормке весной и летом, в период активного роста. В это время можно обогащать почву удобрением каждые 2 недели, — добавляет Алексей Колесник.

Итак, удобрять Хамедорею нужно с апреля по август. Именно на это время приходится весь активный вегетационный период.

Иногда цветок стоит обрезать, удаляя надломленные, больные или засохшие листья. Делать это нужно как можно ближе к его основанию, чтобы не распространялась грибковая или бактериальная инфекция. По этой же причине ножницы для обрезки протирают спиртом. А после можно обработать места срезов у растения фунгицидами.

Есть ли особенности в летнем и зимнем уходе за Хамедореей

Особенности в летнем и зимнем уходе за пальмой Хамедорея такие же, как для всех комнатных растений. Летом пальму можно выставить на балкон или улицу, избегая прямых солнечных лучей. И помните, что в этот период растению вообще необходимо притенение в период с 10 до 17 часов.

В зимнее время не размещайте растение у обогревателей и батарей, избегайте холодных сквозняков. Также стоит уменьшить количество опрыскивания, особенно если в комнате прохладно.

— А вот если зимой в доме, наоборот, из-за отопления слишком сухо, важно обеспечить растению достаточную влажность. Поэтому советую использовать увлажнитель воздуха или распылитель воды, — отмечает эксперт по защите растений.

Уменьшайте интенсивность полива и количество подкормок зимой, поскольку растение находится в состоянии покоя, а его рост замедляется.

Поэтому ответ на главный вопрос, почему не растет пальма Хамедорея, — это неправильный уход. Попробуйте исправить ошибки, учитывая вышеупомянутую информацию, и ваша экзотическая красавица будет радовать глаз не один год.

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