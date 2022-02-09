В Лондоне отгремела главная музыкальная премия Британии Brit Awards 2022. Главным триумфатором вечера стала Адель. Она забрала три статуэтки из четырех номинаций.

Brit Awards 2022 стала первой гендерно-нейтральной церемонией награждения, когда нет женских и мужских номинаций.

Лауреаты Brit Awards 2022:

Лучший альбом — Адель;

Лучший артист – Адель;

Лучшая песня — Адель, Easy On Me;

Лучшая группа — Wolf Alice;

Лучший поп или R&B артист — Дуа Липа;

Лучший новый артист — Little Simz;

Лучшее рок или альтернативное исполнение — Сэм Фендер;

Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave;

Лучшее танцевальное исполнение — Бекки Хилл;

Лучшая зарубежная песня — Good For You — Оливия Родриго;

Лучший зарубежный артист — Билли Айлиш;

Лучшая зарубежная группа — Silk Sonic;

Лучший автор песен — Эд Ширан.

Кстати, вокруг имени Адель в последнее время ходит много слухов и скандалов. В частности, некоторые СМИ писали, что Адель не будет выступать на Brit Awards. Однако на зависть хейтерам Адель сначала появилась на красной дорожке в шикарном платье Armani Prive из черного бархата с глубоким декольте и длинным прозрачным шлейфом, а затем и вышла на сцену.

Победу в номинации Песня года Адель посвятила своему 9-летнему сыну Анджело, а статуэтку за Альбом года — бывшему мужу Саймону Конекки.

В плане выступлений на премии, то тут пальму первенства стоит отдать Эду Ширану, который свой хит Bad Habits спел в коллаборации с британской группой Bring Me The Horizon. По секрету, даже Оливер запел мелодичным вокалом, но хватило его ненадолго.