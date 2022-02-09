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Триумф Адель: стали известны лауреаты премии Brit Awards 2022

9 февраля 2022, 08:28
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
адель
Источник: Getty Images

В Лондоне отгремела главная музыкальная премия Британии Brit Awards 2022. Главным триумфатором вечера стала Адель. Она забрала три статуэтки из четырех номинаций.

Brit Awards 2022 стала первой гендерно-нейтральной церемонией награждения, когда нет женских и мужских номинаций.

Лауреаты Brit Awards 2022:

  • Лучший альбом — Адель;
  • Лучший артист – Адель;
  • Лучшая песня — Адель, Easy On Me;
  • Лучшая группа — Wolf Alice;
  • Лучший поп или R&B артист — Дуа Липа;
  • Лучший новый артист — Little Simz;
  • Лучшее рок или альтернативное исполнение — Сэм Фендер;
  • Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave;
  • Лучшее танцевальное исполнение — Бекки Хилл;
  • Лучшая зарубежная песня — Good For You — Оливия Родриго;
  • Лучший зарубежный артист — Билли Айлиш;
  • Лучшая зарубежная группа — Silk Sonic;
  • Лучший автор песен — Эд Ширан.

Кстати, вокруг имени Адель в последнее время ходит много слухов и скандалов. В частности, некоторые СМИ писали, что Адель не будет выступать на Brit Awards. Однако на зависть хейтерам Адель сначала появилась на красной дорожке в шикарном платье Armani Prive из черного бархата с глубоким декольте и длинным прозрачным шлейфом, а затем и вышла на сцену.

Победу в номинации Песня года Адель посвятила своему 9-летнему сыну Анджело, а статуэтку за Альбом года — бывшему мужу Саймону Конекки.

В плане выступлений на премии, то тут пальму первенства стоит отдать Эду Ширану, который свой хит Bad Habits спел в коллаборации с британской группой Bring Me The Horizon. По секрету, даже Оливер запел мелодичным вокалом, но хватило его ненадолго.

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