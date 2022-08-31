Певица Анастасия Приходько прокомментировала скандал с участием бойца ВСУ. Артистка и военный не поделили дорогу, из-за чего обратилась к подписчикам, чтобы идентифицировать обидчика. Теперь история получила продолжение.

Дорожное происшествие случилось в конце августа — артистке поругалась с водителем элитного авто Bentley, из-за чего она попросила пользователей узнать, кем является мужчина.

— Друзья нужна Ваша помощь! Очень хочу знать кто это. Потому что так хамить когда ты еще и не прав, может только он! Я понимаю — Bentley, все дела, ну ведь надо быть человеком… — подписала снимки артистка с водителем спорткара.

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Позже публикацию Приходько прокомментировал сам мужчина — это военнослужащий Николай Олофинский, который объяснил свою позицию. Он заявил, что вежливо обратился к водителю автомобиля, в котором сидела Анастасия, на что получил острый ответ. Николай заявил, что аварийной ситуации не было, так как оба водителя видели друг друга.

Приходько уже ответила военнослужащему, и заверила, что это он первым начал разговор.

— Человек, выезжавший из пешеходной зоны подумал, что правила дорожного движения не для него писали. Чтобы он в нас не въехал, ему был подан сигнал — мужчина начал сигналить в ответ, выровнялся с нами и начал разговор. Мне оно было не нужно, в отличие от него. Почему такая реакция была у человека — не знаю, но он признает, что говорил на повышенных тонах, причем с самого начала, — заявила Анастасия.

Певица добавила, что нормальный разговор не привел бы к такой ситуации, и у артистки не было бы желания узнать, кем является Николай.

Ранее звезда уже попадала в скандал — Приходько поссорилась с Потапом, называя его де**мом. Алексей ответил, что сейчас не время выяснять отношения между собой, пока есть общий враг.