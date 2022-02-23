Обладательница титула Мисс Алабама 2021 Зои Созо Бетел скончалась в больнице Майами в возрасте 27 лет. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма головы, которую модель получила в результате несчастного случая.

Следует отметить, что в ночь на 11 февраля Зои Созо Бетел выпала из окна третьего этажа. Сначала полиция рассматривала это как попытку самоубийства, но потом пришла к выводу, что это был несчастный случай.

Бетел была доставлен в Мемориальную региональную больницу в критическом состоянии. По данным полиции, 27-летняя девушка скончалась от полученных травм спустя семь дней пребывания в коме.

— В пятницу, 18 февраля 2022 года, примерно в 5.30 утра по восточному времени в Майами, штат Флорида, наша любимая Зои Созо Бетел перешла из этой жизни в следующую в результате травм. Зои тронула сердца многих людей и была активно связана с несколькими организациями и группами, – сообщила семья Зои.

Напомним, в конце января Мисс США-2019 Чесли Крист покончила с собой. Ее тело обнаружили около 60-этажного небоскреба в центре Манхэттена, где она проживала на девятом этаже.

Полиция нашла в квартире погибшей предсмертную записку, в которой она завещает все имущество своей матери Эйприл Симпкинс.