Известный футболист и нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе встречается с трансгендером Инес Рау. Пару заметили вместе на яхте на отдыхе — на снимках Килиан берет на руки Инес и улыбается. По заявлениям зарубежных СМИ, они уже встречаются несколько месяцев — впервые их увидели вместе на Каннском фестивале в мае этого года. После публикаций фото в сети, ни Килиан, ни Инес не комментировали совместный отдых или отношения.

Кто такая Инес Рау — далее в материале.

Известно, что Инес 32 года — она на 9 лет старше Мбаппе. Рау родилась в Париже, и уже в 18-летнем возрасте уехала на Ибицу, где познакомилась с известным диджеем David Guetta.

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Операцию по смене пола модель сделала в 16 лет, но заявила об этом публично лишь в 24.

Уже в 2013 году звезда впервые позировала на камеру обнаженной для французского журнала — ей составил компанию Тайсон Бекфорд.

Всемирную известность Инес Рау получила в 2017 году, когда стала первым трансгендером, попавшим на обложку журнала для мужчин Playboy. Своей деятельностью в качестве модели она борется за права меньшинств и женщин.

Рау также заявляла, что ее очень волнует проблема глобального потепления.

— Я была создана, чтобы сражаться за планету: за лес, за животных, за воздух. Если я прославлюсь, эта битва станет для меня самой важной, — заявила Инес.

В интервью для Playboy модель рассказала, какие парни ей нравятся.

— Я предпочитаю оригинальных, тонко чувствующих парней. Люблю надежных, и тех, которые не давят. Парень должен быть уверенным в себе, но изысканным, с превосходными манерами, – заявила Рау.

Похоже, Рау все это увидела в 23-летнем Мбаппе. Модель заявила, что любит вечеринки, знакомиться с новыми людьми, которые ведут себя менее скованно.

Напомним, что в начале февраля Эмира Диспейн стала первой темнокожей моделью-трансгендером, которая стала лицом Victoria’s Secret.