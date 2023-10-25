Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский намекнул на сумму гонорара, который получила певица за выступление на прокурорской свадьбе. Куда пойдут деньги – все увидят вскоре, пообещал продюсер.

Также он уточнил, что более половины гонорара ушло на оплату работы команды и в фонд артистки.

— Если Оля заработала четыре или пять тысяч долларов с этого концерта, было бы хорошо. А куда пойдут деньги из фонда, которые она заработала, мы увидим 26 октября во Дворце Украина, — проанонсировал Михаил Ясинский в разговоре с блогером Славой Деминым.

Также он заявил, что среди сумм гонорара, которые звучали в разных СМИ, не было названо ни одной правильной. По словам продюсера, это меньше 25, однако больше 10 тысяч долларов.

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Такое внимание к громкому событию Михаил Ясинский объясняет запросом на социальную справедливость. Он это понимает, ведь показная роскошь во время войны раздражает и возмущает. Вместе с тем продюсер отметил, что именно такие заказы дают возможность украинским артистам зарабатывать. Тем более, что именно из этих гонораров они платят налоги и донатят на армию.

Ясинский также раскрыл данные о скандальном торте на свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы ГБР. Стоимость многоярусного угощения оценивали в 100 тысяч грн. Один из артистов, который был на празднике, рассказал продюсеру из чего был сделан торт.

— Он был пластиковый, и настоящий торт был только на вершине. Мне, в принципе, это не настолько интересно, но я думаю, что людям, которые возмущены, было бы интересно узнать, — сообщил Михаил Ясинский.

Ранее Оля Полякова оправдалась за выступление на прокурорской свадьбе. Артистка отметила, что источники происхождения денег у чиновников должны выяснять соответствующие органы.