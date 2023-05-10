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Фото Персоны

Тина Кароль появилась на обложке глянца без макияжа: Быть собой и настоящей

10 мая 2023, 14:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кароль

Певица Тина Кароль появилась на обложке глянца без макияжа. Примечательно, что артистку снимали на пленочный фотоаппарат.

— Без грима, настоящая, трогательная, искренняя Тина — именно такой поп-дива предстает в фотосессии, снятой на пленку, — сообщается в украинском журнале Elle.

Артистке посвятили сразу две обложки — для глянца и электронного формата журнала. 

На снимке действительно видно, что лицо Кароль выглядит максимально естественно и без косметики. Во время создания обложки она улыбается, а ее волосы взъерошены — образ артистки выглядит молодежным. К тому же, пленочная съемка также добавляет полученным фото насыщенности цветов.

— Даже в условиях войны мы продолжаем жить, творить и защищать ДНК нашей страны. Актуальная тенденция на сегодня — искренность и “трушность” быть собой, быть настоящей, быть смелой. Время полумер и полутонов прошло, — описала обложку журнала Тина.

Пользователи сети оценили снимки Кароль без макияжа:

  • Одна из лучших обложек;
  • Очень красивое фото — живое;
  • Какая она здесь красивая, красивая и свободная.
  • Тина Кароль здесь выглядит как живая женщина, а не кукла, и мне нравится.

Напомним, что певица готовится к серьезному выступлению для всего цивилизирванного мира — Кароль выступит в финале Евровидения 2023 с песней Show Me Your Love. С этим треком она представляла Украину на конкурсе в 2006 году, хоть и не завоевала главный приз. Вместе с Кароль на сцене Евровидения появятся другие украинские звезды.

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