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Тина Кароль стала членом жюри отбора на Евровидение 2022

3 февраля 2022, 17:56
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Тина Кароль стала членом жюри отбора на Евровидение 2022

Известная украинская певица, народная артистка страны Тина Кароль стала членом жюри отбора на Евровидение 2022 года.

Однако оргкомитет пока не назвал других членов жюри. Скорее всего, их имена станут известны в ближайшие дни.

Для Тины это не первый опыт судейства. Ранее она и на вокальных шоу выступала как член жюри, и на нацотборе на Евровидение. В 2020 году Кароль также выбирала представителя Украины на Евровидение. Тогда на международный песенный конкурс единогласным решением судей и зрителей поехала группа Go-A.

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Кстати, в финале отбора на Евровидение 2020 Тина Кароль спела попурри из своих самых популярных треков, показав молодым артистам, как нужно делать live-шоу.

Более того, Тина Кароль была участницей Евровидения. Артистка представляла Украину на конкурсе в 2006 году в Афинах (Греция). Тина устроила зажигательные танцы на Евровидении под песню Show Me Your Love. Тогда она заняла 7-е место.

Финал отбора на Евровидение 2022

Финал отбора на Евровидение 2022 года будет проходить 12 февраля. Старт трансляции в 18:30.

На основной сцене перед зрителями предстанет Маша Ефросинина. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

Зрители увидят презентации восьми конкурсных номеров. Победителя отбора будут определять члены жюри и зрители.

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