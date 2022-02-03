Известная украинская певица, народная артистка страны Тина Кароль стала членом жюри отбора на Евровидение 2022 года.

Однако оргкомитет пока не назвал других членов жюри. Скорее всего, их имена станут известны в ближайшие дни.

Для Тины это не первый опыт судейства. Ранее она и на вокальных шоу выступала как член жюри, и на нацотборе на Евровидение. В 2020 году Кароль также выбирала представителя Украины на Евровидение. Тогда на международный песенный конкурс единогласным решением судей и зрителей поехала группа Go-A.

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Кстати, в финале отбора на Евровидение 2020 Тина Кароль спела попурри из своих самых популярных треков, показав молодым артистам, как нужно делать live-шоу.

Более того, Тина Кароль была участницей Евровидения. Артистка представляла Украину на конкурсе в 2006 году в Афинах (Греция). Тина устроила зажигательные танцы на Евровидении под песню Show Me Your Love. Тогда она заняла 7-е место.

Финал отбора на Евровидение 2022

Финал отбора на Евровидение 2022 года будет проходить 12 февраля. Старт трансляции в 18:30.

На основной сцене перед зрителями предстанет Маша Ефросинина. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

Зрители увидят презентации восьми конкурсных номеров. Победителя отбора будут определять члены жюри и зрители.