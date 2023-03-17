Второй сезон фентезийного сериала Тень и кость уже вышел, и на очереди третий. Сюжет всех 8 серий мог показаться запутанным для многих зрителей — самое время выяснить, чего ждать от продолжения.

Так, основной темой всего сезона были поиски Алины предметов, которые смогут усилить ее магию. Ее друга мала чуть не растерзают, и попытки Алины усилить магию с помощью Жар-птицы прерываются из-за Киригана. Алина признается Малу в любви, а затем убивает его.

В итоге, главная героиня также убивает генерала. С помощью темной магии она воскрешает Мала, хоть это и противоречит ее принципам.

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Впрочем, их пути расходятся — Мал отправляется на поиски себя. Король Равки Николай понимает, что и сам становится монстром, глядя на себя в зеркало.

Лидер банды Ворон Каз хочет найти препарат, который усиливает магические способности. Во время битвы с Татьяной Алина понимает, что ее магия теперь темная, после того, как она оживила Мала.

Шоураннер Эрик Хайссерер ранее сообщал, что у него был сюжет на три сезона для сериала Тени и кости — Netflix имеет возможность создать уникальное продолжение.

Также шоуранеры подтвердили, что Netflix уже работает над созданием спин-оффа про Шестерку воронов. Это будет отдельная история.

Уже летом 2023 покажут новые серии Футурамы. Культовый сериал от создателя Симпсонов получит своего долгожданное продолжение. Для этого даже позвали на озвучку всех тех актеров, которые подарили голоса популярным героям. Теперь раскрыты даже название некоторых серий.