Жена телеведущего Тимура Мирошниченко рассказала о том, как ей ночью резко стало плохо. Многодетной маме пришлось вызывать скорую.

В Instagram-stories Инна рассказала, что произошло это после свадьбы знакомых, где они с Тимуром и детьми были гостями. Говорит, спать пошли в 22:00, ничего не пили, из еды ели все тоже самое, что и остальные.

Уже в 22:30 ей стало резко очень плохо. У Инны начало все болеть, ей стало холодно, а когда она дошла до ванны — тело парализовало.

— Я пытаюсь встать и дойти до ванной, согреться. Дохожу. В ванной меня начинает парализовать. Я вижу, как конечности белеют и скручиваются… Доходит до живота… Тим это почувствовал, пришел ко мне, быстро отнес на кровать и побежал за помощью. Началась рвота. Вызвали скорую, — рассказала Инна.

Добавляет, скорую помощь ждали 90 минут, все это время четыре человека массировали ей акупунктурные точки, чтобы она не потеряла сознание. В итоге врачи приехали без ничего — у них не было даже термометра.

— Предложили отвезти меня в больницу (еще 90 мин, там ждать до 7:00, пока начнется рабочий день, потому что никого нет). На часах — час ночи. От такой помощи я отказалась. У нас в компании была врач. Я доверилась ей. Она обколола меня чем-то, меня отпустило и я уснула. Почему не давала сделать это раньше? Потому что хотела, чтобы мне диагностировали причину, а не рандомно колоть. Но выбора не было, — отметила Мирошниченко.

Говорит, по состоянию на сейчас она здорова, однако до сих пор не знает, что это было.

Фото: Инна Мирошниченко