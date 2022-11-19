Убегали ночью с охапкой роз: как Оля Полякова обокрала клумбу горисполкома

Певица Оля Полякова рассказала, как в школьные годы вместе с подругой украла розы возле здания горисполкома. Историей она поделилась в эфире проекта Improv Live Show на Новом канале.

– Когда мне было лет 12, мы с подругой перед первым сентября решили украсть розы, которые росли у здания исполнительного комитета городского совета. Тихонько собрались где-то в 22:00, одетые в черное, — вспоминает артистка.

Однако девушки не учли, что горисполком был весь в иллюминации.

– Там свет даже ночью (смеется). Взяли ножницы, нарезали розы, обчистили всю клумбу. Потому что чем больше букет, тем красивее он нам казался. В какой-то момент услышали непонятный крик. Испугались, взяли в охапки розы и побежали. А тот человек побежал за нами. Пока убегали, я ободрала себе все руки, грудь, но цветы не уронила. Наконец мы скрылись в подъезде, нас не догнали. На следующий день были, конечно, звездами, поскольку у нас были самые лучшие букеты, — рассказывает Полякова.