The Hardkiss, Bryangin, Krutь: 7 клипов этой осени, которые вы могли пропустить

Время слушать и смотреть новинки этой осени — Факты ICTV собрали 7 клипов украинских исполнителей, которые стоят вашего внимания.

Bryangin — Очі кольору безодні

Этой осенью украинский певец и автор песен Bryangin презентовал новый танцевальный трек Очі кольору безодні и клип на него. Как и большинство песен артиста, композиция посвящена любви и искренним чувствам к любимой девушке.

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Режиссером клипа на новую песню стал Богдан Буневич. Главная идея видео — в том, как легко воображение может превратить художественное творчество в реальность. В клипе Bryangin создает фантазийный мир и образ девушки, в которую влюбляется. Творчество артиста становится пространством, где он рисует не только картину, но и чувства.

— Bryangin создает образ девушки с глазами цвета бездны, которые завораживают его загадочностью и глубиной. Во время исполнения песни певец отдается мгновению, танцуя с воображаемой возлюбленной. Это отражает главную силу искусства — оно оживляет чувства, — объясняет режиссер.

Headachee — По колу

Киевское серф-рок/шугейз трио, созданное летом 2021 года, выпустило клип на песню с новой пластинки По колу. Это дебютный видеоролик группы, к выходу которого музыканты даже выпустили мерч — стильные шоперы с символикой коллектива.

Пересматривать полный зеленью клип и переслушивать песню с ангельским вокалом — конечно же, по кругу.

The Hardkiss — 00:00

Клип на песню 00:00 — это посвящение украинским энергетикам, тем, кто держит наш свет.

— Идея снять эту историю пришла прошлой зимой, когда украинцы сидели без света. Многие снимают кино о военных. Нам захотелось рассказать о еще одних героях нашего времени — энергетиках, — рассказывают режиссер Митя Бородин и оператор-постановщик Руслан Богдан.

Видео снимали в феврале этого года в Посад-Покровском. В нем можно увидеть реальных людей — работников местного Херсоноблэнерго. Из тех, кого вы можете увидеть в видео, шестерых людей уже нет в живых. Энергетики погибли на работе.

Provulok — Ти ще спиш

Автор нежно-мечтательного мини-альбома Те, що важко сказати Рrovulok (Леман Усманов) выпустил новую песню и клип на нее.

Ранее артист создавал только только инструментальные композиции с женским вокалом. Зато в новом треке можно услышать его голос с рассказом о марафоне 925 дней без сновидений и котле горячего супа.

Туча — Слеєрка

Еще одна осенняя премьера — от украинской артистки и блогера Тучи. Она представила песню и клип Слеєрка в поддержку законопроекта о гражданских партнерствах.

В клипе от режиссера Лизы Рудой можно увидеть танцовщиков и представителей ЛГБТ. В частности, в видео снялась трансгендерная блогер и шоувумен Неугомонная Монро. В конце ролика они вместе разбивают искусственную стену с надписью Патриархат и оскорбительными словами о ЛГБТ-людях.

Omana — Молодим

Столичная постгранж-группа Omana презентовала новую энергичную песню Молодим вместе с клипом, снятым на фестивале Faine Misto.

Выпуская видео и трек музыканты стремились подбодрить, зарядить жить и творить ярко, потому что завтра может не наступить. А также, конечно, хотя бы на мгновение почувствовать атмосферу праздника Faine Misto.

Krutь — Пряля

Пряля — это народная хоровая песня, которая была впервые исполнена в 1919 году украинским хором в обработке Николая Леонтовича. Марина Круть переосмыслила ее, чтобы показывать и влюблять в красоту украинской музыки иностранцев и делать ее все более узнаваемой в мире.

К тому же эта композиция особенная для артистки и в личном смысле.

— Эта видеоработа напоминает мне о связи с отцом. В 1970-х годах он играл в местном проскуровском вокально-инструментальном ансамбле. А его синтезатор и гитара с тех времен до сих пор хранятся у нас дома, — рассказывает музыкантка.