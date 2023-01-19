В сети появился первый трейлер фильма Крик 6, в котором снялась звезда Уэнздей Дженна Ортега. Теперь главный злодей будет искать своих жертв с дробовиком в руках
По сюжету, маньяк Призрачное лицо продолжает свою охоту на четверых жертв, которым ранее удалось спастись. Они переехали в Нью-Йорк в попытках начать новую жизнь.
Примечательно, что фанаты франшизы увидят актеров, которые уже снимались в предыдущих сериях. Среди новеньких можно будет заметить Сидни Прескотт, которую много лет играла Нив Кэмпбелл.
Фильм также привлекает к себе внимание благодаря Дженны Ортеги, которая стала очень популярной после выхода сериала Уэнздей на Netflix. В хорроре она также будет играть одну из главных ролей.
Постановщиками фильма стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые работали над предыдущими частями вселенной.
Премьера картины запланирована на начало весны этого года — 10 марта.
2023 год обещает быть богатым на фильмы и сериалы — Netflix опубликовал даты премьер крупных работ, которые покажут уже в этом году. Среди них — Мятежная луна от Зака Снайдера и Убийцы Дэвида Финчера.