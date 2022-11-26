26 ноября в Украине чествуют 90-ю годовщину Голодомора. Ежегодно трагедия 1932-1933 годов, которая унесла миллионы жизней, приходится на четвертую субботу последнего месяца осени.

Эта дата имеет болезненное и особое значение для каждого украинца. Более того, сегодня жертв сталинского режима граждане нашей страны чтят во время полномасштабной войны с РФ, которая пытается повторить геноцид народа Украины.

Никогда не забудем и не дадим забыть всему миру, через что мы прошли, а поэтому вспоминаем, рассказываем и говорим, поскольку такие трагедии нельзя дать забыть. Звезды украинского шоу-бизнеса также почтили память жертв Голодомора.

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Певица София Ротару обнародовала скульптуру, которая является символом памяти детей, убитых голодом.

Группа Антитела подчеркнула, что Голодомор был трижды — в 1921-1923 годах, 1932-1933 годах и в 1946-1947 годах.

— Помним жертв Голодомора — одного из наибольших геноцидов украинского народа. В 16:00 зажигаем свечу памяти, — написал коллектив.

Прима-балерина Екатерина Кухар обнародовала графику, которая показывает, что переживал наш народ в те страшные времена.

Артистка также попросила подписчиков присоединимся к акции Зажги свечу, с помощью которой Украина и весь мир чтит жертв Голодомора.

Актриса Мила Сивацкая подчеркнула, что для нее тема Голодомора в школе была самой страшной, и она не могла понять, как кто-то может быть на такое способен.

— Теперь понимаю. Вечная память, — отметила Мила.

Певица Тина Кароль обнародовала число людей, погибших во время страшного голода.

— День память жертв Голодомора 1932-1933. Место — Украина. Погибших — 4-10,5 млн. Война 2022 — победа. Не дадимся никому, — написала исполнительница.

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась публикацией своего благотворительного фонда, в котором отмечено, что украинский народ постигло много бед, и одно из таких — Голодомор.

Певец Владимир Дантес подчеркнул, что самым масштабный Голодомор был в 1932-1933 годах.

— Тогда только по официальным данным, погибло около 4,5 млн людей, — сказал артист.

Ведущая Леся Никитюк обнародовала свечу, отметив, что мы помним.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук также почтил память тех, чьи жизни забрал голод.