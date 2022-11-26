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Теперь понимаю, кто на такое способен: звезды почтили память жертв Голодомора

26 ноября 2022, 17:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
София Ротару и Святослав Вакарчук
Источник: София Ротару Святослав Вакарчук

26 ноября в Украине чествуют 90-ю годовщину Голодомора. Ежегодно трагедия 1932-1933 годов, которая унесла миллионы жизней, приходится на четвертую субботу последнего месяца осени.

Эта дата имеет болезненное и особое значение для каждого украинца. Более того, сегодня жертв сталинского режима граждане нашей страны чтят во время полномасштабной войны с РФ, которая пытается повторить геноцид народа Украины.

Никогда не забудем и не дадим забыть всему миру, через что мы прошли, а поэтому вспоминаем, рассказываем и говорим, поскольку такие трагедии нельзя дать забыть. Звезды украинского шоу-бизнеса также почтили память жертв Голодомора.

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Певица София Ротару обнародовала скульптуру, которая является символом памяти детей, убитых голодом.

София Ротару о Голодоморе

Группа Антитела подчеркнула, что Голодомор был трижды — в 1921-1923 годах, 1932-1933 годах и в 1946-1947 годах.

— Помним жертв Голодомора — одного из наибольших геноцидов украинского народа. В 16:00 зажигаем свечу памяти, — написал коллектив.

Антитіла День пам'яті жертв Голодомору

Прима-балерина Екатерина Кухар обнародовала графику, которая показывает, что переживал наш народ в те страшные времена.

Артистка также попросила подписчиков присоединимся к акции Зажги свечу, с помощью которой Украина и весь мир чтит жертв Голодомора.

Катерина Кухар День пам'яті жертв Голодомору

Актриса Мила Сивацкая подчеркнула, что для нее тема Голодомора в школе была самой страшной, и она не могла понять, как кто-то может быть на такое способен.

— Теперь понимаю. Вечная память, — отметила Мила.

Міла Сивацька День пам'яті жертв Голодомору

Певица Тина Кароль обнародовала число людей, погибших во время страшного голода.

— День память жертв Голодомора 1932-1933. Место — Украина. Погибших — 4-10,5 млн. Война 2022 — победа. Не дадимся никому, — написала исполнительница.

Тіна Кароль День пам'яті жертв Голодомору

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась публикацией своего благотворительного фонда, в котором отмечено, что украинский народ постигло много бед, и одно из таких — Голодомор.

Маша Єфросиніна День пам'яті жертв Голодомору

Певец Владимир Дантес подчеркнул, что самым масштабный Голодомор был в 1932-1933 годах.

— Тогда только по официальным данным, погибло около 4,5 млн людей, — сказал артист.

Володимир Дантес День пам'яті жертв Голодомору

Ведущая Леся Никитюк обнародовала свечу, отметив, что мы помним.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук также почтил память тех, чьи жизни забрал голод.

— Мы помним, кто и почему убил голодом миллионы украинцев тогда. Их потомки сегодня пытаются уничтожить нас холодом и ракетами. Время остановить их. Навсегда, — подчеркнул музыкант.

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Теги
Голодомор День пам’яті жертв Голодомору українські зірки
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