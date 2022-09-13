Певец Макс Барских презентовал свою первую песню под псевдонимом Mick Sunday. Англоязычная композиция получила название I Feel Good.

Очевидно, что вскоре будет представлен клип, поскольку его часть артист уже обнародовал в Instagram.

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— Сегодня начинается новая страница моего творчества. Я мечтаю говорить со всем миром на языке музыки и любви. Мы, украинцы, знаем лучше других о том, каким бы сложным ни было сегодня, завтра все будет хорошо. Потому что мы работаем над своим завтра, — отметил Барских.

Стоит отметить, что поклонники оценили новую страницу творчества исполнителя и засыпали его положительными комментариями.

Какой крутой трек!

Спасибо, Макс, как всегда удивляешь!

Невероятно и очень стильно!

Ух ты! Как классно. Спасибо большое, что все-таки будет англоязычный альбом! Вдохновения тебе.

Макс, это очень круто. С началом новой страницы!

Новое это всегда интересно и круто! — Пишут в комментариях певца.

12 сентября Макс Барских сообщил, что будет выпускать музыку под именем Mick Sunday. Под этих псевдонимом у артиста будут выходить англоязычные песни.