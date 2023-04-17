Ведущая и блогер Маша Ефросинина показала травму своего сына и ее последствия. Теперь звезда со своим сыном круглосуточно.

Об этом Маша рассказала в Instagram.

— Саша просил всем передать благодарность за такое количество пожеланий выздоровления! Также он быстро освоил умение наматывать маму на локоть по поводу всей запрещенки. И очень рад, что мама теперь с ним 24/7, — рассказала Ефросинина и показала сына.

На фото видно, что Саша ест пасхальную сладость в виде пасхального яйца, и нога у него перемотана бинтом. Блогер также пошутила, что сыну ни в чем не отказывает из-за страданий.

— Что-то в этом есть, в этих страданиях. Все можно, сладкого много, без запретов, разные носки, ничего не нужно переодевать. Мультики целый день… Но лучше бы того не происходило с нами, — подытожила Маша.

Напомним, что Александр травмировался из-за мамы. Она случайно разлила на него кофе в поезде, после чего пришлось ехать в больницу за помощью.

Сын Ефросининой вернулся домой спустя год — это случилось в начале апреля. Он очень просился в Украину, и теперь Маша будет волноваться вдвое больше.