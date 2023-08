Кинокомпания Marvel выпустила трейлер ко второму сезону сериала Локи, в котором рассказывается история бога хитрости и обмана. Традиционно, главную роль сыграет Том Хиддлстон, который многим знаком по аналогичной роли в полнометражных фильмах.

Судя по трейлеру, к знаменитому актеру присоединится его коллега, звезда Все везде и сразу Ке Хюи Кван.

Сюжет расскажет историю Локи, который сотрудничает с Управлением временными изменениями для поимки злодеев в самых отдаленных точках мультивселенной.

Ожидается, что второй сезон сериала Локи будет состоять из 6 эпизодов, которые будут выходить в разные дни. Первая серия станет доступной фанатам уже 6 октября 2023 года.

Похоже, на этот сериал не повлияли забастовки режиссеров и актеров в США. Другим проектам повезло намного меньше. Вполне возможен перенос производства продолжения сериала The Last of Us. Ранее актриса Белла Рамзи слила дату выхода второго сезона. По ее словам, это произойдет в конце 2024 года, или же в начале 2025 года. Ожидается, что и третий сезон отправится в производство, если проект и дальше будет популярным.