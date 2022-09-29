Королева Дании Маргрете II лишила половину своих внуков королевских титулов. Все ради того, чтобы позволить детям сына принца Иоахима жить обычной жизнью.

Это официальное заявление дворца — четыре из восьми внуков больше не смогут претендовать на престол.

Теперь дети Иоахима смогут использовать только свои титулы графа и графини Монпеза — титулы принца и принцессы Даннии для них перестанут существовать.

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Известно, что у сына Маргрете 4 ребенка от двух браков — все они в возрасте от 10 до 23 лет.

В дворце заявили, что теперь эти дети смогут себя не ограничивать формальностями из-за королевских обязанностей. Впрочем, подобное решение не является чем-то новым для мира королей и королев.

— Желание королевы соответствует аналогичным изменениям, которые делали другие королевские дома, — сообщили в дворце.

Правда, такую идею оценили далеко не все — мать двух старших сыновей принца Иоахима заявила, что она шокирована.

— Дети чувствуют себя отверженными, и не могут понять, почему у них крадут их личность, — заявила графиня Александра.

Напомним, что в Великобритании было аналогичное решение 2020 году — тогда принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от королевских привилегий и переехали в США.

Также в январе 2022 года принц Эндрю потерял свои воинские звания и королевский патронаж. Все это случилось на фоне секс-скандала, в котором его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.