Диджей и телеведущий Саня Дымов противостоит компании-застройщику в Запорожье, где работал и получил летальную травму его отец. Мужчину похоронили несколько дней назад, и теперь сын пытается узнать правду о том, что произошло на производстве.

Инцидент, приведший к смерти отца Сани Дымова

По словам телеведущего, в истории много нестыковок и загадок. В компании заявили, что отец Дымова “пришел на собеседование”, упал с лестницы из-за давления и получил черепно-мозговую травму. Мужчина три недели пролежал в коме и умер. Об этом Саня Дымов написал на свой странице в Facebook.

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— Пока он лежал в коме, компания сфальсифицировала документы (наверное) о том, что он не был официально оформлен. Но электронная трудовая книжка говорит совсем о другом, — заявил диджей.

Он попросил совета у своих подписчиков, ведь хочет добиться справедливости.

— В подобной ситуации может оказаться каждый — уже известно, что хозяин компании “хорошо схвачен” со связями. Но есть маленькая проблема — я, — подчеркнул Саня Дымов.

Что произошло после смерти отца Сани Дымова

Компания-застройщик заблокировала шоумена в Facebook. Саня Дымов ищет поддержки юристов.

В разговоре с Фактами.Life телеведущий сообщил, что письмо о совершении уголовного преступления уже отправлено. Сейчас ждет реакцию на него и занимается поиском подробностей смертельного инцидента.

В пятницу, 6 октября, диджей планирует приехать в Запорожье, где у него запланировано выступление.

Фото: Саня Дымов, Pexels