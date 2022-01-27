Телеведущая Миколюк рассказала, почему пишет в Instagram про войну

Блогер и телеведущая Александра Миколюк в посте в своем Instagram объяснила, почему затронула в блоге тему войны.

— Не так давно я высказывалась на тему Донбасса, но, видимо, никому не было до этого дела, а сейчас, когда я говорю о стране в целом, все вопрошают — почему же, Саша, ты затрагиваешь политику в своем блоге. Ответ прост: я видела своими глазами, как мой Донецк – мой родной и любимый город превращают в руины. Я знаю, как это, когда люди не сомневаются, собирать ли им вещи, а именно их собирают. В спешке. Все необходимое. Выбегают в подъезд, в который в этот момент влетает снаряд и лишает их жизни, – написала она.

По ее словам, для многих украинцев проблема Донбасса была лишь тем, за чем они с испугом наблюдают в новостных выпусках, а сейчас, когда над нами нависает очередная угроза, никому не понятно, что будет дальше.

Девушка говорит, что сейчас все ее друзья и знакомые в панике и в страхе, и она не может просто писать о том, как правильно подобрать джинсы или крем для рук зимой.

— Я прошла совершенно другой путь, поэтому я не могу не испытывать эмоций по отношению к потенциальной угрозе вторжения. Я уехала из родного города в пятнадцать лет, и из-за раскола в моей семье в то время, мама решила остаться в Донецке, а папа уже давно жил в другой стране. Не описать словами тот ужас, когда мне звонит лучший друг и кричит в трубку: “Саш, позвони маме, спроси, все ли в порядке. Только что закончился артобстрел нашего района. В нашем доме выбиты все окна”, — пишет Александра.

Через несколько месяцев она уехала в Европу и поступила на политологический факультет.

— Моей целью было не баллотироваться в президенты, и поменять все “раз ты такая умная, то иди во власть и все поменяй, или мозгов хватило только сис#ки пришить?” (привет, Джули, вы отчаянно просили, и я все-таки увидела ваш комментарий).

Объяснением послужило то, что девушка попросту не могла думать ни о чем другом. Война в ее городе настолько поглотила ее мысли, что интерес ко всем другим сферам жизни исчез, признается телеведущая.

Миколюк отметила, что война длится уже восемь лет лет, и родной для нее Донецк все это время бомбят время от времени.

— Многие забыли, а я нет, – говорится в посте. – Поэтому, друзья, я и обсуждаю эту тему. Я просто не могу находиться в стороне. Физически не могу и морально. Это боль, с которой я столкнулась. Я уже видела, как это начиналось, поэтому мне страшно. Дай Бог, нас с вами обойдет стороной эта беда. Я не осуждаю тех, кто не комментирует ситуацию в стране, как и не осуждаю тех, кто просто не знаком с этим, поэтому не может испытывать никаких эмоций на этот счет, — пишет Александра.

Девушка говорит, что искренне презирает тех, кому есть что сказать, но они выбирают этого не делать. Как и искренне презирает тех, кто скажет ей, что она не имеет права комментировать ситуацию.

— А блогерам, которые комментируют мой пост с осуждениями в своих профилях, желаю, задувая свечи на своем следующем дне рождения, загадать себе эмпатию. Это потрясающее качество. Возможно, тогда и друзья у вас появятся, а не только поклонники вашего творчества в сети. И конечно же, делать это под мирным небом над головой, где бы вы ни находились, — комментирует Александра Миколюк.

Фото: Олександра Миколюк