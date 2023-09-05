Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, что рассталась со своим парнем-иностранцем. Вместе они были восемь месяцев.

В Instagram-stories Кристина решила пооткровенничать с подписчиками, которые в свою очередь забросали ее вопросами о возлюбленном. Его Горняк называла клубочком. Сейчас объяснила, что такое прозвище дала мужчине неспроста.

— Много вопросов о нем… Не просто так я назвала его клубочком, потому что все было эмоционально и запутано. Но много было и теплых моментов, спасибо ему за это! Восемь месяцев, как никак… Сейчас мы не вместе. Не знаю, что ждет меня завтра, но думаю, то, что произошло, исправить очень сложно, — поделилась Кристина.

Она добавила, на ближайшее будущее у нее один план — жить. Говорит, мы встречаем людей на разный период своей жизни — кого-то на три года, кого-то на восемь месяцев, кого-то на всю жизнь. Уверенна, дальше еще будет.

Также она призналась, это лишь выглядит, что расставания ей даются легко.

— Я такой же человек, как и вы. Бывает, плачу. Просто хочу сейчас вас спросить: Помните у вас точно было в жизни такое расставание, такая боль, когда казалось, что жизнь окончена, что больше так, как его, любить не будете, и казалось, что умрете? И что? Не умерли же? Читаете мои ответы, жива! Переживем 100%, — заявила Горняк.

Очевидно, еще в июне между влюбленными все было хорошо, поскольку тогда Горняк намекнула на новые отношения. Кристина ничего не рассказывала о мужчине, а также не показывала его публике, однако отмечала, что в тяжелый момент жизни он был рядом с ней.

Фото: Кристина Горняк