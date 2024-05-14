Ежедневная программа Ранок у великому місті на телеканале ICTV2 обновляет свой формат. Отныне еженедельно к команде уже хорошо знакомых зрителям ведущих будет присоединяться звездный гость.

Кто станет первым звездным ведущим обновленного Ранку у великому місті

Миссия первопроходца выпала актеру театра и кино Юрию Дяку. Он играл в сериалах ICTV Казаки. Абсолютно лживая история, Морская полиция. Черноморск и других.

Юрий также активно волонтерит: еще до начала полномасштабной войны помогал больным детям, сейчас делает много полезных дел для военных. Недавно он стал режиссером спектакля Волна, собранные с него средства перечисляются на помощь ВСУ.

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— Добрыми утра бывают тогда, когда их проводишь в кругу среди своих — поэтому мы решили сделать для зрителей канала утренние встречи с любимыми звездами. Актер Юрий Дяк — давний друг нашего канала, и когда мы предложили ему выступить в новой роли вместе с нашими телеведущими, он охотно согласился делиться своим оптимизмом, — прокомментировал выбор звездного гостя исполнительный продюсер проекта Дмитрий Слободян.

Сам актер отметил, что впервые попробует себя в роли ведущего, однако ему уже очень интересно.

— Приятно, что именно меня пригласили стать ведущим утренней программы, ведь ответственно и почетно — быть человеком, который первым создает для зрителей утро среди своих и знакомит с интересными событиями, — поделился Юрий Дяк.

Новое для себя амплуа звездного ведущего артист будет выполнять в течение недели с 14 по 17 мая.

Каким будет обновленный Ранок у великому місті

Ведущие-звезды будут проводить утренние эфиры в паре с одним из неизменных лиц программы — Юлией Зорий, Григорием Германом или Сергеем Лиховидой. Телеведущие в новом составе будут делиться со зрителями своим опытом, рассказывать интересные истории и комментировать новые события в стране и мире.

Кто в дальнейшем будет делить с телеведущими эфиры утреннего шоу на ICTV2 — пока остается сюрпризом для зрителей. Новые выпуски программы Ранок у великому місті будут выходить в 7:00.